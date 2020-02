i-camps per la prüma vouta in Engiadina

Dal 2018 han ils i-camps gnü lö la prüma vouta a Flims. E quai cun grond success. Dürant las vacanzas da stà da quist on, han lö ils i-camps per la prüma vouta eir in Engiadina. Il chomp vain manà da la Scoul’ota da pedagogia dal Grischun, MiaEngiadina es respunsabla per l’organisaziun.

La Scoul’ota pedagogica dal Grischun ha svilupà insembels cull’ETH da Turich quists chomps da vacanzas, ingio cha uffants culs listess interess d’informatica survegnan invista illa lingua da programmar in möd da giovar e cun simpels problemins realistics. Sper la tematica d’informatica han lö eir differentas activitats illa natüra. Dürant las vacanzas da stà da quist on, han lö ils i-camps per la prüma vouta eir in Engiadina. Tour part pon 24 uffants, chi visiteschan davo las vacanzas da stà la terza fin sesavla classa. Ils lavuratoris vegnan manats da persunas cumpetentas e scoladas da la Scoul’ota da pedagogia dal Grischun. Il chomp vain manà da la Scoul’ota da pedagogia dal Grischun, MiaEngiadina es respunsabla per l’organisaziun, la scoulaziun ha lö a l’Institut Otalpin a Ftan. Pel program outdoor es respunsabla Julia Jakob, chapiunessa mundiala illa disciplina cuorsa d’orientaziun e svess eir magistra.

Uffants interessats respectivamaing ils genituors pon annunzchar lur uffants daspö marcurdi, ils 29 schner sülla pagina d’internet da la Scoul’ota da pedagogia dal Grischun o da Mia Engiadina. Il predsch da partecipaziun cumpiglia eir il viadi cun accumpognamaint ed il damangiar. A la fin dal chomp vegnan ils genituors invidats ad üna preschantaziun. Ils respunsabels racumandan d’annunzchar subit pels i-camps 2020, causa cha las plazzas sun limitadas.

Text: Posta Ladina