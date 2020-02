Il mariner aint illa rait

«Da l’on 1988, ün mez tschientiner davo cha’l rumantsch es dvantà lingua naziunala svizra, am vaivan Ernst Denoth, René Spescha ed oters intimà da scriver üna chanzun tipica rumantscha», as regorda Arnold Rauch. Uschea ha’l scrit la chanzun dal mariner: «Eu sun ün mariner tuot dapermai, sch’eu vögl schi vegna a Hawaii…» Quista chanzun registrada dal Radio Rumantsch (RR) vain adüna darcheu giavüschada in quel. Chi til capita minchatant cha persunas til dumondan ingio chi survgnissan üna registraziun da quista chanzun, disch Rauch, «fin uossa tils n’haja respus cha’l Radio Rumantsch tilla stess avair, ma ch’in butia nu’s possa tilla cumprar.» Quai s’ha uossa müdà.

Idea nada a Domat

Martin Cantieni chi’d es ün ami dad Arnold Rauch ha gnü l’idea da render darcheu disponibla quista chanzun dal mariner: «L’idea da far quai n’haja gnü als ultims Dis da Litteratura a Domat cul tema ‹mar›, la sonda saira d’eira dedichada a chanzuns da mars e mariners», disch Cantieni chi stübgia a Turich filosofia, rumantsch e linguistica da computers, «cunquai cha la chanzun dad Arnold am plascha bain til n’haja dumandà quella saira sch’el füss d’accord da publichar quella chanzun illas butias online.» Rauch es stat be da pais perinclet. «Uschea as chatta uossa la chanzun Il mariner online, per exaimpel sün YouTube, Spotify, itunes, Amazon, Google ed in blers oters lös i’l internet», s’allegra Martin Cantieni, ch’in tuot sajan var 200 firmas chi hajan integrà la chanzun sün lur plattafuormas digitalas. Il cover chi muossa davo las muntognas üna barcha a vela ha disegnà Cantieni svess. Arnold Rauch ha plaschair chi’s chatta sia chanzun dal mariner i’l internet. «Sch’inchün am dumonda da la chanzun til possa uossa dir, va be sülla pagina da ‹spotify› o da ‹YouTube›, là chattast meis mariner», disch el cun ün surrier.

Text: fmr/fa