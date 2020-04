Neue Helpline für psychologische Hilfe

Am Dienstag, 7. April, wird die «Helpline Graubünden» in Betrieb genommen. Die Helpline ist eine erste Anlaufstelle für Hilfe in Notsituationen im Zusammenhang mit der ausserordentlichen Situation der Pandemie Covid-19. In einem unterstützenden Gespräch werden hilfesuchende Personen von Fachpersonen beraten, auf Angebote im Kanton Graubünden aufmerksam gemacht und bei Bedarf an entsprechende Stellen weitergeleitet.Die Helpline ist täglich von 9.00 bis 17.00 Uhr erreichbar. Dies unter der Telefonnummer 081 254 16 36.

Autor: pd

Foto: www.shutterstock/peterschreiber.media