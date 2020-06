Salüd musical sün distanza

Differentas chapellas, bands e fuormaziuns plü pitschnas cun damain da tschinch musicants han dat dürant la pandemia concertins sün distanza per glieud attempada in dmuras d’attempats e cumpartimaints da chüra. Per exaimpel ün quintett ad hoc chi ha concertà i’l üert da l’Ospidal a Scuol.