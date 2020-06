Mal so richtig im Wald abhängen

Wir sind mit Anne-Marie Flammersfeld immer noch im nahen Wald und wollen uns heute beim Sport mächtig reinhängen. Ist auch höchste Zeit. Denn wenn uns dieses Virus weiterhin mehr oder weniger in Ruhe lässt, dürfen wir doch noch einen einigermassen normalen Sommer erwarten.

Und da will sich doch wirklich niemand mit einem Corona-Homeoffice-Schlabberbody öffentlich blamieren.

Werden Sie deshalb rasch mit Anne-Maries Unterstützung zur Frau oder zum Herrn der Ringe. In der heutigen Übung trainieren wir die Oberarme, die Schultern, tun was für das Sixpack und auch dem Rücken Gutes. Achten Sie dabei auf eine korrekte Ausführung der Übung. Sich nämlich nur wie ein nasser Sack ein paar Sekunden im Wald hängen zu lassen, bringt nicht den gewünschten Effekt. Ganz wichtig ist auch bei dieser Übung das richtige Aufwärmen.

Das passende Video dazu und auch alle anderen Übungen mit der St. Moritzer Diplom-Sportwissenschaftlerin Flammersfeld finden Sie jederzeit auf unserem Youtube-Channel (youtube/user/LocalPoint2/videos). Wir wünschen Ihnen viel Spass und Vergnügen beim Training im Wald und bleiben Sie weiterhin gesund, munter und fit. (dz) Video: Daniel Zaugg