Dal fabrichar punts d’asens

«Uschè üna punt d’asen exista eir a Sent», ha respus Aina. Ella ha ündesch ons ed ha manja la sculptura da numerus cheus d’asens chi fuorman, miss in lingia, üna punt i’l parkin dal artist Not Vital.

Dürant lur ultim’eivna da scoula sun its scolaras e scolars cul velo da Scuol via S-charl a Fuldera. Là han els dormi üna not sül bain dad Andri Planta i’l strom. Ils Plantas han intuot 38 asens e tuots portan ün nom. «Mia duonna», disch Planta riond, «manaja minchatant, ch’eu saja il 39avel.» La spüerta da fittada d’asens saja fich bainvissa pro’ls turists, uschè Andri Planta. Davo üna cuort’introducziun as poja nempe tour a fit ün da quists quadrupeds testards per üna spassegiada. Daplü preperativs dumonda invezza ün trekking d’asens sur ün pêr dis.

Ma inavo pro la punt d’asen: Las bes-chas scortas, intelligaintas e prudaintas nu’s laschan manar sün l’otra riva d’ün flüm. Qua güda suvent be amo la fabrica d’üna punt provisorica, üna lavur suvent expensiva ed üna sviada per rivar al böt. Fingà i’l temp d’immez es perquai gnü dit, «ch’asens vöglian adüna be il meglder, per sai svessa e per l’uman», uschè Andri Planta. Quista punt d’asen nun invlüderan ils uffants uschè svelt.

Autur e fotografia: Mayk Wendt (trad. PL)