Im Samedner Gewerbequartier Cho d’Punt wächst das neue Einkaufszentrum Porta Samedan in die Höhe. Erstmals kommen dabei in Graubünden Beton und Zement zum Einsatz, die für einen ressourcenschonenden Umgang mit Baumaterial stehen und die Kreislaufwirtschaft am Bau neu definieren.