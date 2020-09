Furtüna illa sfurtüna

Quist ultim mez an d’heja gieu ün pô sfurtüna. Cumanzand cul fat ch’eau d’he stuvieu turner da mieu viedi intuorn il muond causa motivs evidaints. Inavaunt es que ieu cun que cha la naiv d’eira auncha tip top, ma tuot ils lifts serros ed eau stuvaiva chaminer sü per las muntagnas per pudair giodair ün pô temp cun mieu snowboard. Da prümavaira d’he eau chüro e fat tuot per guarder da las gillinas, e fat nun haune niaunch’ün öv. E finelmaing, quista sted, cur ch’eau sun ida ün pô in vacanzas, d’heja pers mias nouvas s-charpas da gimnastica. Schi, quellas bellas da la marca On. Precis quellas. Ma eau stögl dir cha traunter tuot quists mumaints, chi haun lascho inavous ün tschert gustin amar, ho que do üna roba chi m’ho adüna fat plaschair, e que d’eira il practicum tar la Posta Ladina. Scriver es qualchosa ch’eau d’he già adüna fat gugent, ma plaschair nu m’ho fat be il scriver. La megldra part d’eiran mieus dis varios, ils viedis tres tuot l’Engiadina e’l Grischun per fer intervistas, ils discuors cun da tuottas sorts persunas e persunagis, dis inters our i’l liber chaminand sü e giò per sendas nouvas e veglias. Tuot que ed auncha bger dapü m’ho fat enorm plaschair ed eau sun fich cuntainta ch’eau d’he pudieu fer quistas bellas experienzas. Eir sch’eau vegn uossa per intaunt ün’otra via, chi so, pü bod u pü tard suni forsa darcho cò.

Autura: Gianna Duschletta