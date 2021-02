Claudia Jann ist die neue Regionalentwicklerin

Claudia Jann hat in Winterthur den Bachelor of Science in Business Administration sowie in Lugano den Master of Sciences in Corporate Communication abgeschlossen. Nach verschiedenen Tätigkeiten im Bereich Managementassistenz, Projektleitung sowie Marketing und Kommunikation war sie bei der FIS Alpine World Ski Champinships St. Moritz 2017 Projektleiterin Kommunikation sowie Head of PR & Media. Seit 2017 ist sie Inhaberin und Geschäftsführerin der Innvent GmbH.

Andrea Gilli, Vorsitzender der Präsidentenkonferenz, zeigt sich in der Mitteilung überzeugt, mit Claudia Jann eine kommunikative und integrative Person für die Regionalentwicklung gefunden zu haben, mit der die Umsetzung der im Dezember beschlossenen regionalen Standortentwicklungsstrategie begonnen werden kann.

(pd)