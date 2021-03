Gold für Niclas Steiger

Bei den Schweizermeisterschaften der Langläufer in Sedrun, hat Niclas Steiger aus Samedan nach Bronze im Spint am Samstag Gold über 20 Kilometer in der Kategorie U18 gewonnen. Fabrizio Albasini wurde Dritter. Bei den Frauen U18 gewann Marina Kälin (St. Moritz) Silber.