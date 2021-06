Avant dudesch ons vaivan cumanzà las trattativas dal CAS Engiadina Bassa Val Müstair culs uffizis respunsabels per fabrichar our l’Alp Sprella sco chamonna dal CAS in Val Müstair. Uossa es finalmaing sün maisa tant il permiss dal Chantun sco eir dal cumün da Val Müstair.