Grandius mumaints da pel d’gillina

Il prossem invid per üna reuniun da classa restaro pü lönch na respus tar tuot quellas e quels chi haun visito üna da las trais rapreschantaziuns da las scolaras e dals scolars da la 5- e 6evla classa da S-chanf. E que cun buna radschun.

Üna panna da bus sforza a la cumpagnia da reuniun da piglier svessa per mauns lur bagagl e da’s mouver a pè in direcziun da l’albierg falamber «Reposa in pêsch». Üna bun’occassiun pels singuls protagonists, da’s preschanter e da furnir qualche detagls dal passo. Rivos in l’albierg – dapü cripta sgrischaivla cu hotel tranquil – ils bivgnainta – nomen est omen – Lucifer Baltasar, il possessur da l'albierg, giuvo cun grand talent teatrel dal giuven Flurin Thoma. Intuorn el as sviluppa ün’instorgia tensiusa traunter amur ed ödi, schigliusia e mordraretsch, supposiziuns e rimprovers. Las uras, ma surtuot eir la prüma not in l’ambiaint misterius da l’albierg porta a la glüsch istorgias veglias, evenimaints dischagreabels e lönch inno s-chatschos e surtuot gugent eir schmanchos. Ma Lucifer Baltasar gioda infernelmaing propcha quista situaziun cun üna cumpagnia da vegls amihs da scoula viepü stressos, temmus in vista a tuot las creppas e las bes-chas impagliedas e surtrattas da tailas d’aragnun e viepü eir melsgüra, scha tuot que chi crajan d’avair passanto i’ls temps passos, saja propcha eir capito in quel möd u na.

Schlauntsch comic ho do il fat, cha eir la magistraglia veglia es seguida a l’invid. Neisa Rigurusa, giuveda da Mirta Bott, ho intaunt cullas arains e Clotin Confus, giuvo da Simon Gabriel, inclegia insomma be que ch’el voul incler, ma so bain precis, in che giglioffa ch’el ho zuppo sia butiglina da vinars. Per dinamica e pel d’gillina ho pissero dasper l’istorgia spinusa eir l’accumpagnamaint musical ourdvart adatto ed insomma na da conserva, dimpersè suno da la magistra ed autura dal töch, Elvira Pünchera, e da las acturas Lina Margaritta Salzgeber e Jodie Sobeck scu eir dal actur Simon Gabriel. Els haun suno sülla trumbetta ed al clavazin motivs our da «Star Wars», «Fluch der Karibik», «Tarantella» u «Empire» e pissero sur tuot cun accords, masdos perfettamaing i’l discuors da la raquintedra Jodie Sobeck, per granda tensiun.

Culla collecta dumandeda ed eir culla vendita da bavrandas e dutscharias illa posa dal töch haun las teatristas ed ils teatrists talentos – tuots traunter dudesch e tredesch ans giuvens – ramasso munaida per ün viedi ed eir per contribuir vi da la registraziun dal inschmanchabel töch sün disc dvd. Per furtüna. E nischi, pensè bain a las pussiblas consequenzas, aunz cu s'annunzcher per la reuniun da classa da quela l’invid es sün vossa maisa.

Il teater da scoula «L’invid» vain giuvo in venderdi e sanda, 25 e 26 gün, a las 20.00 auncha üna vouta illa sela da scoula a S-chanf. Reservaziuns piglia incunter Elvira Pünchera suot 079 429 43 26 opür per e-mail e.puenchera@scoula-s-chanf.ch.

Autur e fotografias: Jon Duschletta