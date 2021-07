Erfolgreiche Engadiner am Schützenfest

Der Schützenkönig des Eidgenössischen Schützenfest in Luzern kommt aus Graubünden: In der Kategorie Gewehr 57/03 sicherte sich Norbert Caviezel (Chur) den Sieg. Andri Krebs aus Sent wurde hervorragender Dritter. Treffsicher war im Final auch Elmar Fallet (Müstair) in der Kategorie Pistole 50 Meter.