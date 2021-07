On per on s’inscuntran persunas in Engiadina per imprender rumantsch. Ils ultims ons han ils cuors intensivs adüna gnü ün bun resun. L’on passà nun han quels pudü avair lö illa fuorma tradiziunala. Conradin Klaiss da la Lia Rumantscha declera perche chi’s dessa imprender rumantsch.