In gövgia ha gnü lö a Sent üna sairada dedichada a l’autura da bestsellers «Elena Ferrante». In ün discuors han provà l’autur Nicola Bardola e la schurnalista Fadrina Hofmann da scuvrir che autura o autur chi pudess insomma as zoppar davo il pseudonim da quista autura cuntschainta.