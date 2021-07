Quist on ingüna Festa da la racolta

La Festa da la racolta cun grond cortegi es la plü gronda festa da la Val Müstair ed attira in cas optimal vers 5000 visitaduors chi giran lura tras il cumün da Valchava. «Uschè nun esa pussibel dad avair ün areal serrà per laschar entrar be persunas cun certificat, respectivamaing dad organisar la festa i’l rom üsità a Valchava cun prescripziun da mascrina, distanza», scrivan ils respunsabels. Tenor il comitè d’organisaziun as stuvessa far üna saiv intuorn Valchava o avair ün oter areal serrà – e quai nu correspuondess insomma na plü al stil da la festa simpatica in Val Müstair.

Uschè ha il comitè d’organisaziun trat la decisiun da strichar davo l’ediziun 2020 eir l’ediziun 2021. Ils organisatuors s’allegran però fingià uossa sülla dumengia dals 2 october 2022, il di da la prosma Festa da la racolta in Val Müstair.

(cdm/pl)