In gövgia saira ho gieu lö la premiera da l’operetta «La spusa chapriziusa» i’l Lyceum Alpinum a Zuoz. In co-producziun culla «Opera Engiadina» ho la societed «Operetta giò’n Plazzetta» adatto il töch al temp d’hoz. In tuot vain l’operetta preschanteda desch voutas in differents lös in Grischun.