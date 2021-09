Märchen und Erfahrung begegnen sich im Museum Alpin

Im Rahmen des Herbstfestivals «La Fascinaziun», das in Pontresina stattfindet, begaben sich der Bergführer Gian Luck und der Geschichtenerzähler Jürg Steigmeier am Freitagabend in die Sagen und Geschichten der Bergwelt. Mit dem Publikum teilten sie Märchen und eigene Erfahrungen über den Alpinismus.