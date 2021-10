Scuol desista dal dret da precumpra

Raduond 120 persunas han visità in lündeschdi saira la radunanza cumünala a Scuol. Sper differentas orientaziuns in vista a la votaziun a l’urna dals 28 november, es ün ulteiura tractanda statta da grond interess. Las votantas ed ils votants preschaints, han nempe gnü da decider a reguard l’annullaziun dal dret da cumpra e dal dret da precumpra pel stabilimaint da l’Institut Otalpin Ftan (IOF) causa la restituziun da l’impraist da trais milliuns francs. Cuntschaintamaing vaiva il cumün da Scuol dat ün credit da trais milliuns francs per surmuntar las difficultats e la crisa finanziala dals ultims ons. Quist impraist d’eira cumbinà cun ün dret da cumpra fin la fin dal 2022 per 7,96 milliuns francs e cun ün dret da precumpra fin dal 2040 per ün predsch na defini. Qua cha l’IOF restituischa uossa – davo cha la nouva possessura Dulwich College International ha surtut tuot ils debits – l’impraist dal cumün, es eir il dret da cumpra limità invalid. Per grondas discussiuns ha però pisserà impustüt il dret da precumpra chi düress fin dal 2040.

Ingrondir ed investir illa sporta

Sco cha Jon Peer, il president dal cussagl administrativ da l’IOF ha infuormà in radunanza cumünala, saja quai important cha tuot ils pegns vegnan scholts per pudair tscherchar la finanziaziun per nouvas investiziuns. Tenor Peer vegnan investits dürant ils prossems duos ons var set milliuns francs per la renovaziun dal stabilimaint. Plü tard discuorra il president dal cussagl administrativ d’ün’investiziun da bod 20 milliuns francs per ingrondir la sporta per fin 400 scolaras e scolars. Tscherts preschaints in radunanza nu vezzaivan la necessità per abolir il dret da precumpra, oters invezza sustgnaivan la proposta da la suprastanza cumünala. Finalmaing han las votantas ed ils votants preschaints decis cun 90 cunter 20 vuschs cler ed evidaint, da desister dal dret da precumpra e da nu vulair impedir cun pegns il svilup e l’augmaint da la sporta e da l’infrastructura da l’Institut Otalpin Ftan. La suprastanza cumünala es uschè gnüda autorisada d’abolir il dret da precumpra subit cha l’IOF han investi almain set milliuns francs illa renovaziun.

Sustgnair l’iniziativa da transparenza

In occasiun da la radunanza cumünala da lündeschdi saira es eir gnüda preschantada l’iniziativa per l’introducziun dal princip da transparenza sün basa da la ledscha chantunala e la cuntraproposta da la suprastanza cumünala chi prevezza üna ledscha cumünala da transparenza. Il preschaints han deliberà l’iniziativa e la cuntraproposta a man da la votumaziun a l’urna dals 28 november. Illa votumaziun consultativa han vuschà in lündeschdi saira 59 persunas per l’iniziativa e 37 persunas per la cuntraproposta da la suprastanza. Uschè cha la radunanza cumünala propuona a man da la votumaziun da sustgnair l’iniziativa.

Sper la votumaziun a reguard l’iniziativa e la cuntraproposta da la suprastanza cumünala decidaran las votantas ed ils votants da Scuol als 28 november eir a reguard la revisiun parziala da la constituziun cumünala. Cun quista revisiun prevezza il cumün da Scuol da pussibiltar in avegnir la publicaziun da candidaturas ufficialas per caricas cumünalas.

Causa il temp avanzà nun han ils respunsabels pudü preschantar dürant la radunanza cumünala in lündeschdi saira eir amo la revisiun parziala da la planisaziun cumünala a reguard zonas da pos per la sulvaschina, chi vess vairamaing eir gnü da gnir decisa a la prosma votumaziun a l’urna. Quist’orientaziun es gnüda spostada sün üna prosma radunanza cumünala chi varà lö dürant il mais november.

Text: Nicolo Bass