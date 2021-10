Musica spontana da duos musicists paschiunats

Ils visitadurs dal concert chi ha gnü lö d’incuort illa Baselgia San Niclà sun sgüra stats ün pa surprais. Invezza d’ün concert classic cun Cinzia Regensburger e Felix Bernhard Huber, as dudiva balladas da rock e musica da film in ün'atmosfera ligera e divertenta.

Però ingün nu sezzaiva i’l fos film ed eir il motiv per quist müdamaint es stat simpel: Causa cha’l trumbettist Felix Bernhard Huber ha sdit giò l’ingaschamaint, ha la musicista indigena Cinzia Regensburger stuvü reagir spontanamaing ed a cuorta vista. Ella ha chattà cul guitarrist Arnaud Pas ün’alternativa perfetta. Ils spectaturs sun al cumanzamaint bainschi stats ün pa irritats, però ingün nun ha vuglü inavo l’entrada. Fingià davo pacs tocs d’eira l’atmosfera ligera e divertenta e finalmaing han tuots giodü la sairada plü o main spontana. Cinzia Regensburger (e-piano e chant) ed Arnaud Pas (guitarra e cello) han inchantà il public cun aignas chanzuns e melodias da films cuntschaints. Tanter oter la melodia da Tom & Jerry, Rhapsody in Blue, Feeling Good o Sommertime. Ils duos musicists han chantà e sunà cun grond ingaschamaint ed els han muossà chi vivan lur paschiun. Da quai d’eiran eir ils spectaturs persvas e tuots han ingrazchà cun grond applaus per quist bel mumaint.

Text: Nicolo Bass

Fotografia e Video: Johannes Erny