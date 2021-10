Der spannende Blick zu unseren Nachbarn

«Sie wählen, wir schreiben», so lautete die Überschrift eines Artikels in der EP/PL Mitte April. Hintergrund: Die sogenannte Schwerpunktwoche, die EP/PL seit über einem Jahrzehnt macht. Einmal pro Jahr widmet sich die Redaktion darin vertieft einem ganz bestimmten Thema. Spricht mit Experten und Betroffenen, führt Interviews, geht auf Reportagen, beschreibt und ordnet ein. Beim Brainstorming der Redaktion zur diesjährigen Schwerpunktwoche ist die Idee aufgekommen, die Leserinnen und Leser in den Entscheidprozess miteinzubeziehen. «Die Rolle der Frau in der Gesellschaft», «Integration/Migration» und «Zu Besuch bei unseren Nachbarn» standen zur Auswahl, mit grossem Mehr haben sich über 200 Stimmende für das Thema entschieden, mit dem der Blick über die Grenzen zu unseren Nachbarn geht.

Wie ticken diese, was denken sie, welche Herausforderungen beschäftigen sie, welche Visionen haben sie und wie nehmen sie die Zusammenarbeit mit unserer Region wahr? In zwei Zweier- und einem Dreierteam haben wir uns auf die Reise und auf Spurensuche begeben. Zu unseren südlichen Nachbarn in die Val Chiavenna und ins Veltlin, in den Osten nach Tirol und Südtirol sowie Richtung Nordbünden, wo Davos, das Surses und Albula/Bergün im Mittelpunkt der Recherchen standen.

Winzer und Steinmetze ...

Zurückgekehrt sind die Redaktorinnen und Redaktoren mit vielen spannenden Geschichten. Zu Maria Mainetti beispielsweise. Die katholische Ordensfrau ist vor 20 Jahren in Chiavenna ermordet und in diesem Jahr selig gesprochen worden. Ihr Leben und die Rolle des Katholizismus in Chiavenna stehen im Mittelpunkt dieser Reportage. Dass das Veltlin ein hervorragendes Anbaugebiet für Wein ist, ist bekannt. Haben Sie aber gewusst, dass im benachbarten Valmalenco, Steine noch wie früher bearbeitet werden? Und dass diese Steinplatten noch heute für Dachabdeckungen im Engadin verwendet werden? Eine Reportage zu einem Handwerk, wo wirklich noch Hand angelegt wird und ein Porträt eines Top-Winzers geben spannende Einblicke.

... Pestizide und Tourismus ...

Ist die italienische Gemeinde Mals bereits pestizidfrei, oder nicht? Braucht es überhaupt ein Gesetz für eine pestizidfreie Gemeinde oder würden Überzeugung und Leidenschaft genügen. Mit diesen und anderen Fragen haben sich die Redaktoren beim Besuch in Südtirol beschäftigt. Ausserdem wird auch die Bahnverbindung zwischen Scuol und Mals und die grenzüberschreitende Kulturarbeit thematisiert. In Nordtirol steht die Tourismusbranche im Fokus. Was machen die Touristiker in Österreich besser als die Engadiner? Oder können die Angebote nicht miteinander verglichen werden? Auch der österreichische Journalist Lois Hechenblaikner ist diesen Fragen nachgegangen.

... Instrumentenbauer und Macher

Im Albulatal betreibt Beat Kollegger ein Geschäft für Instrumentenbau. Er ist in St. Moritz aufgewachsen, mit der Familienkapelle bekannt geworden und später nach Alvaneu und Davos «ausgewandert.» Zudem hat das Team «Nord» mit der Bergün-Forscherin Antonia Bertschinger gesprochen und ist der Frage nachgegangen, was das Bergüner Romanisch mit dem Oberengadiner Puter verbindet. Ebenfalls spannend: Die Ferienregion Davos/Klosters will bis 2030 klimaneutral werden. Was bedeutet das – und könnte das Projekt auch andere Regionen inspirieren? Seit dem 1. Januar 2016 ist aus den neun ehemaligen Gemeinden die Gemeinde Surses geworden. Was hat die Fusion gebracht, welche Herausforderungen warten auf die noch junge Gemeinde? Und wer ins Surses reist, trifft früher oder später auf Giovanni Netzer, Kulturschaffenden, Origen-Intendant, Macher. Das Gesprächsthema: Welchen Einfluss haben Pässe auf die Menschen, wie wichtig sind sie als verbindendes Element zwischen den Tälern und den Regionen im Kanton?

Verbindendes: Das haben wir gesucht und gefunden bei unseren Besuchen bei den Nachbarn. Wir sind mit mit Material zurückgekehrt, welches Stoff für ein ganzes Buch bieten würde. Und wir haben das gemacht, was Journalisten meistens müssen: Das Essentielle herausarbeiten, Wichtiges von weniger Wichtigem trennen, verdichten. Das Resultat lesen Sie in den drei EP/PL-Ausgaben der nächsten Woche. Wir hoffen, dass Ihnen das Lesen ebenso viel Spass macht wie uns das Schreiben.

Autor: Reto Stifel

Foto: Denise Kley