Per la seguonda jada ha gnü lö il festival «LitteraturA Nairs». Aint il focus da quist happening litterar inter-rumantsch sun stattas quist on las bes-chas, in tuottas spezchas pussiblas. Facit dals duos dis a Nairs: la litteratura rumantscha es bravamaing richa – eir pervi da las bes-chas.