Che bella chasa engiadinaisa

Quista stà ha l’artist, autur e caricaturist Jacques Guidon (1931–2021) pudü festagiar seis 90avel anniversari. Be cuort davo, in settember, es el mort. In occasiun da l'anniversari vaivan divers da seis amis vuglü scriver texts critic-satirics ladins: ün regal postum per Jacques Guidon barmör.

Quista saira pudaina darcheu ir ad üna festa da vintschun! Il fabricat es a fin, las abitaziuns sun vendüdas, ils raps sun rivats sül conto (n’ha güsta controllà). Ah che bê, giain a far viva in prüma lingia tanter da nus sochis. Nus trais patruns dal sectur da fabrica eschan la squadra chi ha il curaschi da tour per mans la chosa. Cler cha nus eschan dependents dals impressaris da las differentas branschas e da lur lavuraints fidels. Fich bun esa chi sun eir adüna pro ils ufficiants da cumün! A da quists inscunters pudessa ir minch’eivna, üna bella bavüda e mangiada sün cuosts dals patruns da fabrica chi nimia nu sun avars, per furtüna gronda!

Che vita da nar! Pudair fabrichar intuorn chasas veglias! Per furtüna daja adüna darcheu inchün da la Bassa chi ha raps sco crappa e cumpra quistas baraccas. E lura ans dumondna a nus, cugnuschidurs indigens da la materia, che far cun tuot. Natüralmaing nu dschaina chi dessan verer da far landroura abitaziuns cha la glieud da quia po pajar. Quai mankess amo, quels chi’s randschan. Nus lain in prüma lingia far nos affar, vain da pisserar per nossa famiglia, ch’ella possa viver inandret, almain duos jadas vacanzas al mar ston «giaschair laint». Tuot cuosta halt: la chasa spaziusa cul luxus necessari, ils duos autos, la scolaziun adequata dals uffants etc. Da lur hobis gnanca da discuorrer.

Insomma, nus fain buna lavur per nossa patria, las chasas veglias sun bler massa grondas. In quistas pudaina pachific far almain ses abitaziuns. D’accord, i nu sun forsa las plü generusas a reguard il spazi, mo id han pella paja tuot il luxus chi’d es d’avair hozindi. Tschertüns, pustüt indigens, plondschan chi nu possan pajar o chi nun hajan lö. Dit avertamaing ed ün pa da maniera directa: quai nun es nos problem! Nus fain quai cha’l cliaint voul e til cusgliain. A la fin finala eschan nus ils experts da la materia. Id es be da star attent cha’l patrun da fabrica nu vegna cun ideas stranas e barbotta dad abitaziuns pajablas, socialas o sa eu che. Mo fin uossa esa i tuot glisch, eir grazcha al sustegn davart dal cumün. Nus mantgnain las chasas e tillas imbellin uschè cha la prosma generaziun tillas po giodair. Id es nos dovair da pisserar cha nossa mansteranza haja lavur e guadogn, nus vain l’avaina sociala.

So, uossa amo scriver trais lingias pel pled da salüd e d’ingrazchamaint. Quai es svelt fat, las solitas flosclas: excellenta collavuraziun cun tuots, patrun da fabrica cordial, lavur precisa e speditiva, cumischiun da fabrica plain incletta, fabricat gratià a perfecziun! Eu vess cuaida da far tadlar la chanzun populara «Che bella chasa engiadinaisa». Sto be amo chattar oura co ch’ella va precis, il titel in mincha cas imprometta bler, el es sco’l punct sül i.

Gualivar amo la cravatta e davent, id es ura! O, co ch’eu m’allegr!

Text: Mario Pult

Caricatura: Jürg Parli