La fin dal cumanzamaint

Cur cha’l proget da la Popcorn-Opera es gnü lantschà avant ün on, regnaiva gronda confusiun. Chi provaiva convulsiv da congualar il proget cun operas tradiziunalas, chi sgrataiva be il cheu, e chi vaiva simplamaing plaschair dal nouv proget. Evidaint es, cha Bibi Vaplan ha vuglü ir nouvas vias artisticas. Il consüm da musica as müda daspö blers ons, evidaintamaing faja dabsögn da sviluppar nouvas ideas. Insembel cun üna nouva squadra, ha l’artista oriunda da Scuol creà il proget da l’opera sco experimaint per nouvas fuormas artisticas. Il simbol central da quist proget es ün granin da türcha chi explodischa in tuot las direcziuns. Pitschen e da pac’apparentscha, as transmüda il granin ad alch grond ed unic. Precis uschè dess explodir eir la Popcorn-Opera in tuot las direcziuns e sur ils cunfins imaginars. Nouvas chanzuns, ün roman, ün festival da miniatura, e dafatta ün viadi sülla glüna, s’han sviluppats dürant il prolog da la Popcorn-Opera. E da manzuar natüralmaing eir il proget per ramassar dis da vita per ils duos bouvs Roccobello e Leon. Invezza da stuvair ir pro’l bacher, han els surgni 356 dis da vita implü.

«Da s-chaffir nouvs formats voul pazienza», scriva Bibi Vaplan in üna comunicaziun da pressa. Ma qua ch’ella es svess il popcorn, nu rasegn’la uschè svelt. Anzi, ella cuntinuescha dal 2022 cull’uvertüra dal proget chi imprometta la realisaziun d’ün gö da video plain sabgentschas da vita. Chi chi ris-cha da giovar, ha eir la schanza da guadagnar. Il cumanzamaint es intant a fin, la cuntinuaziun da l’opera segua francamaing.

Text: Nicolo Bass