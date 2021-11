Vschinauncha venda terrain agricul e da god

Cun 41 cunter tschinch vuschs ho decis la populaziun da S-chanf in marculdi saira in radunanza cumünela da vender 2500 m2 terrain agricul e da god per ingrandir l’Hotel Veduta a Cinuos-chel.

Il possessur e mneder da gestiun da l’hotel, Gudench Campell, ho preschanto in radunanza il proget per l’ingrandimaint da l’hotel Veduta. El maina l’hotel in terza generaziun e vögl s-chaffir cun sieu proget bunas cundiziuns per l’existenza da l’hotel. La situaziun actuela es nempe, cha la restoraziun e l’allogi funcziunan bain, però las capaciteds actuelas sun rivedas al limit. Actuelmaing maunchan localiteds da lavur e cumünaunza. Impü maina la pusiziun dasper la staziun avantags e dischavantags. Perque voul il possessur ingrandir vers nordvest. Per pudair insomma realiser ün nouv fabricat, as stu müder la zona d’abiter e la zona agricula e da god in üna zona adequata – in quist cas in üna zona d’hotel. Quist pass po gnir fat cun üna revisiun da la planisaziun d’ütilisaziun applicheda directamaing al proget. Cha’l Chantun pussibiltescha quist pass be in connex cul proget da l’ingrandimaint da l’Hotel Veduta, haun infurmo ils respunsabels da la vschinauncha in radunanza. Causa cha tar il possessur da l’hotel as tratta que dal figl dal president cumünel, ho quel tut s-chüsa in chosa.

Ün fat es, cha pel mneder da l’hotel es il müdamaint da la zona d’abiter in üna zona d’hotels üna perdita da valur dal terrain, dal rest guadagna el darcho valur cul müdamaint da la zona agricula e da god in üna zona d’hotel. Da manzuner es però, ch’üna zona d’hotel es lieda a la gestiun d’ün hotel e nu permetta otras speculaziuns. La cumischiun da gestiun vaiva fat la proposta da müder il prüm la zona ed alura pür vender quella per ün predsch pü ot. Ils preschaints sun però seguieus cun granda magiurited a la proposta da la suprastanza e da fer in quist cas – scu tar oters progets d’hotel in vschinauncha eir – promoziun d’economia per üna gestiun fich importanta. Ün commember da la cumischiun da gestiun es sto dischillus da la decisiun democratica ed ho banduno our da protest la sela.

Quels chi sun restos haun in seguit delibero unanimamaing duos credits per la gestiun ed investiziuns per la rait fibroptica (Energia S-chanf) ed haun aderieu la nouva cunvegna da prestaziun 2022 fin 2025 culla Fundaziun provedimaint da sandet d’Engiadin’Ota.

Text: Nicolo Bass