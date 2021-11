In occasiun da las Producziuns libras per solists ed ensembles a Ftan sun gnüts onurats eir ils veterans da musica dal district da musica ün. La medaglia internaziunala CISM per 60 ons musica han surgni Erich Markt da la Società da musica Scuol e Chasper Tönett da la Musica Concordia Ardez.