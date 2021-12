Am Mittwoch haben die drei Gemeinden Sils, Silvaplana und St. Moritz eine Auslegeordnung ihrer in den letzten zwei Jahren geführten Gespräche präsentiert. Das Fazit: «Es muss etwas passieren.» Das «Etwas» dürfte aber eher in einer verstärkten Zusammenarbeit und weniger in einer Fusion liegen.