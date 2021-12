Lorenzo Polin gewinnt Regio-Kulturpreis 2021

Die Präsidentenkonferenz der Region Maloja hat am Donnerstag in St. Moritz die Kulturpreise 2021 vergeben. Bedeutend weniger Begeisterung löste das neue Agglomerationsprogramm des Bundes aus. Und, die Region will gemeinsam ein Verbot von Feuerwerken angehen.

Die letzte Sitzung der Präsidentinnen und Präsidenten der Oberengadiner Gemeinden war eine kurze. Im Zentrum derselben stand vorab die Benennung der Preisträger des Kulturpreises 2021.

Lorenzo Polin, der 36-jährige Samedner «Hansdampf-in-allen-Gassen» – Schau- und Theaterspieler, Improvisateur, Moderator, Vorleser, Kulturanimateur und -veranstalter sowie angehender Landwirt – erhält von der Region Maloja einen Anerkennungspreis in Höhe von 10'000 Franken.

Der dreisprachig aufgewachsene Polin wurde auf Antrag der Kulturförderkommission für sein kulturelles Schaffen und «für seinen unermüdlichen und hartnäckigen Einsatz zur Förderung der Kultur in der Region Maloja» ausgezeichnet. «Drauff!» lautet deshalb der von seinem gleichnamigen Verein zur Förderung des Film- und Kulturschaffens abgeleitete Anfeuerungsruf der Präsidentenkonferenz, sein Engagement als Künstler und auch als Leiter der «Dis da cultura da Samedan» weiterzuführen.

Nachwuchstalent und Medienhaus

Wenig überraschend auch der Förderpreis von 5000 Franken für den erst 13-jährigen Ausnahmetrompeter Simon Gabriel aus S-chanf. Ausgebildet in der Musikschule Oberengadin, hat er schon verschiedene kantonale und nationale Musikwettbewerbe gewonnen und wurde erst kürzlich eingeladen, als Solist mit dem renommierten Neuen Zürcher Orchester auf Schweiz- und Deutschlandtournee zu gehen.

Preisträger Simon Gabriel, der am diesjährigen Schultheater in S-chanf als Musiker und Schauspieler gleichermassen brillierte.

Mit einem Anerkennungspreis wurde zudem die St. Moritzer Gammeter Media AG und die Redaktion dieser Zeitung bedacht. Dies «für den Einsatz, auch in schwierigen Zeiten zweisprachig und spartenübergreifend über Kultur zu berichten und nachzudenken». Lobend erwähnt wurde auch die Funktion des Medienhauses als kulturelle Plattform und die Digitalisierung der Ausgaben der «Engadiner Post/Posta Ladina» seit 1893.

Feuerwerksverbot zum Ziel

Mit Datum vom 12. November hat der Celeriner Gemeindepräsident Christian Brantschen die Diskussion um ein Verbot von Feuerwerk in der Region Maloja neu lanciert und ein koordiniertes, regionales Vorgehen vorgeschlagen. Sein Aufruf stiess in der Präsidentenkonferenz auf offene Ohren. Die Gemeinde Bever begrüsst die Diskussion und wäre einem Verbot nicht abgeneigt. Die Gemeinde Silvaplana hat bereits beschlossen, an Silvester kein Feuerwerk zu organisieren, um damit ein Zeichen zu setzen, und die Gemeinden Zuoz und Samedan haben bereits entsprechende Regelungen in ihren Polizeigesetzen aufgenommen. Eine Ad-hoc-Gruppe wird sich dem Thema annehmen und Vorschläge zu Handen der Präsidentenkonferenz vorbereiten. Kein Gehör fand hingegen das Agglomerationsprogramm der 5. Generation des Bundes. Weil massiv zu teuer und im Vergleich zum sehr bescheidenen Nutzen auch zu aufwendig, beschloss die Präsidentenkonferenz einstimmig, auf eine entsprechende Teilnahme am Bundesprogramm zu verzichten.

Vertagung und Verabschiedung

Im Bestreben, in Zukunft im Oberengadin auch eine organisierte Sammlung von Haushaltskunststoffen anbieten zu können, hat die Präsidentenkonferenz einer diesbezüglichen Ergänzung der Leistungsvereinbarungen zur Abfallentsorgung einstimmig zugestimmt. Um der Kunststoffsammlung eine rechtliche Basis zu geben, müssen die einzelnen Gemeinden der Region Maloja einen entsprechenden Auftrag erteilen. Sobald die Entscheide aus den einzelnen Gemeindeversammlungen vorliegen, dies dürfte voraussichtlich im nächsten Frühling so weit sein, sollen laut dem Vorsitzenden der Präsidentenkonferenz Andrea Gilli die Auftrags- und Konzessionsvergabe an die Hand genommen werden. Eine solche unterliegt der Submission und muss deshalb öffentlich ausgeschrieben werden. Bereits bestellt sind gemäss Gilli Pressen zur Verringerung des gesammelten Kunststoffs.

Der scheidende La Punter Gemeindepräsident Jakob Stieger.

Zum Schluss der Sitzung wurde der scheidende Gemeindepräsident von La Punt Chamues-ch, Jakob Stieger, mit Dank für seine langjährige politische Tätigkeit aus dem Gremium verabschiedet. Das von ihm wahrgenommene Präsidium der Personalkommission der Region Maloja wird neu an die Pontresiner Gemeindepräsidentin Nora Saratz Cazin übergehen.

Autor und Fotos: Jon Duschletta