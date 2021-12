Ün bel regal d’anniversari

Ingün nu po cleger oura svess seis di d’anniversari. Quel vain dat dal char Segner, schi plascha o brich. Ils genituors han bainschi influenza culla planisaziun da famiglia, scha la figlioulanza es previsa da stà o d’inviern, però ne daplü, ne damain. Il destin decida il di da la naschentscha. Ed in quist reguard as poja avair daplü o main furtüna. Meis figl ha gnü in quist reguard plütschönch damain furtüna: Ingün nun ha nempe vöglia, cha minch’on a seis anniverari vain ün homun cun üna barbun’alba ed ün mantelun cotschen, blastemma da tuot las baschattas e regala per finir üna percha. Es quai ün anniversari perfet? Sgüra brich. Invezza da far festa, va’l cridond in let, almain surleivgià cha’l Nicolaus nu til ha tut cun sai in seis sachun. Che anniversari da bellezza! Ma insomma, eir el es gnü grond e majoren, e l’hom barbus nu’s lascha fingià qualche ons plü verer per seis anniversari.

Ün pa daplü furtüna ha gnü quella mattetta cun nom «Posta Ladina». Ella es nada il di avant cha’l Nicolaus vain da port’aint ed ella d’eira üna manouvra bain planisada. Però regalins nun ha’la surgni ils prüms ons blers. Anzi, üna part da la Rumantschia tilla vess giavüschada sül schimmel. Eir ella es gnüda gronda ed ha üna buna cretta. Seis anniversari da 25 ons festag’la plain superbgia e plaschair. E guarda quà: Punctualmaing per seis anniversari survegn’la cul premi da cultura da l’Engiadin’Ota ün fich bel regal da cumpleon. Bainschi nun es quel be per ella, ma insembel cun sia sour gronda, festagia la gazetta bilingua EP/PL quist regal d’arcugnuschentscha per seis merits culturals cun grond plaschair.

Columna: Nicolo Bass