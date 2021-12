Giubileum 25 ons Posta Ladina

«Nus lain spordscher a nossas lecturas e noss lectuors üna via in ün avegnir biling», ha scrit l’editur Walter-Urs Gammeter avant 25 ons, als 5 december 1996, illa prüma «Engadiner Post/Posta Ladina». La mattetta «Posta Ladina» es intant creschüda, es dvantada majorena e s’ha etablida illa società. Ella nu tascha, ella commentescha e piglia posiziun da tuot quai chi capita in sia patria. Pel 20avel anniversari es gnü fat festa da vaglia. Il 25avel cumpleon vain festagià invezza confuorm a las pretaisas actualas ün pa plü quiet e sainza grond travasch. Dürant tuot on sun gnüdas e vegnan amo publichadas 25 columnas da persunas chi han accumpagnà ed inscuntrà la «Posta Ladina» in ün möd o tschel dürant quist quart tschientiner. Quia vegnan publichadas uossa üna tscherna da buns giavüschs, gratulaziuns e sentimaints d’üna dunzaina da columnistas e columnists. Quistas contribuziuns nun han portà be lodavaglias, dimpersè eir dat tschögns pel svilup futur da la «Posta Ladina». La redacziun piglia natüralmaing serius mincha critica e bun’idea. Però avant co tour per mans l’avegnir, faina uossa üna vouta impringias sülla giubilara «Posta Ladina».

Text: Nicolo Bass