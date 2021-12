Ein Sieg, ein Sturz und eine Premiere

Lara Gut-Behrami gewann den Super-G vom Samstag, am Sonntag stürzte sie schwer. Die Samnaunerin Stephanie Jenal holte die ersten Weltcup-Punkte. Und das OK ist zufrieden mit den Weltcup-Rennen in St. Moritz. Organisatoren und Athleten sprechen über ihre Erlebnisse am Wochenende.