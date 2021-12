In sonda passada ha gnü lö i’l Museum d’art dal Grischun a Cuoira l’avertüra da l’exposiziun annuala d’artistas e d’artists grischuns. In quist connex vain surdat prosma gövgia il terz Premi d’art dal Grischun. Onurà vain quist on l’artist da performanza Pascal Lampert da Sta. Maria in Val Müstair.