«Musical a Scuol» – ün’istorgia dals ons 80

«Il palc sarà plü grond e nus dovrain daplü plazza», disch Cinzia Regensburger ed argumantescha uschè il fat, cha la seguonda part dal «Musical a Scuol» dess avair lö sülla plazza da parcar da las pendicularas sur la staziun da Scuol. Ella es inizianta dal «Musical a Scuol», chi’d ha gnü lö l’on passà sün Plaz a Scuol Sot cullas chasas engiadinaisas sco culissas. Cha’l «Musical a Scuol» d’eira naschü our da spüra lungurella causa la pandemia dal coronavirus e cha finalmaing sajan las preschantaziuns stattas ün grond success, quinta la giunva studenta da chant e musica. Üna vainchina da giuvenils, per gronda part indigens, han preschantà suot la direcziun da Cinzia Regensburger, l’on passà in avuost cun grond plaschair il musical burlesque ed ils spectatuors sun stats surprais, che cha la giuventüna ha savü metter in pè infra fich cuort temp. Ed il success ha motivà da cuntinuar cun l’istoriga: quista jada l’istorgia dals ons 80.

Integrar amo daplü il teater

Inspirada dal film «Footloose» ha Cinzia Regensburger scrit svess ün’istorgia dals ons 80 ed ha cumponü ed arrandschà la musica correspundenta. Insembel cun Simon Hänny da Sent, chi stübgia actualmaing chant e musical a Hamburg, giova Regensburger la rolla principala. «Implü dovraina blera glieud ill’età da 16plus chi ha vöglia da’s partecipar illa band, i’l cor, o lura sco acturs e statists», quinta la giuvna musicista chi voul quista jada integrar amo daplü il teater. Cha quels dessan simplamaing avair plaschair da far musica e da ballar, decler’la. Ella fa quint cun üna quarantina da persunas. E cha perquai saja eir evidaint, cha’l palc e la plazza stopcha esser plü gronda. «Perquai vaina chattà sül parkegi da las Pendicularas Scuol üna fich buna soluziun», disch ella cun persvasiun. Ed a tadlar sco ch’ella quinta da sia visiun per la seguonda part dal «Musical a Scuol», as vezza fingià las culissas cun üna saiv dad autos vegls ed i’s doda fingià las chanzuns dals ons 80 chi fan ballar las chommas.

Integrar las aignas ideas

Da scriver svess ün musical e da pudair integrar las aignas ideas, fa grond plaschair a Cinzia Regensburger. «Dürant il stüdi suna confruntada fich cun musica classica e da pudair am dedichar dürant il temp liber al proget dal musical es per mai üna buna variaziun», quinta la giuvna da 22 ons chi stübgia musica a Feldkirch. «Tuot quels chi han vöglia da’s partecipar dessan s’annunzchar directamaing sur la pagina d’internet», decler’la. Dals 12 als 18 lügl organisesch’la lura ün chomp da trenamaint per tuot ils partecipants. Las rapreschantaziuns dal «Musical a Scuol» cun l’istorgia musicala dals ons 80 ha lura lö dals 27 fin als 31 lügl. «Quist’on vaina decis d’organisar il musical la fin da lügl, uschè han plü o main tuot ils giuvens chi vöglian tour part amo vacanzas», quint’la e s’allegra fingià sül grond evenimaint da quista stà chi vain.

