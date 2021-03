Il Chalandamarz culla «bulavitra»

Plü particulara es normalmaing la festa dal Chalandamarz a Ftan: I nu’s doda ingün sclingöz da plumpas, talocs e brunzinas. Impè as vezza in cumün mascras, mantuns da confettis e mattas chi’s zoppan dals mats.

Mascrats van ils mats da scoula la bunura tras cumün e davomezdi sun ils giuvenils nubils in viadi. Els sun equipats cun vaschias sechas da püerch sofladas sü e prouvan da tocker cun quellas las mattas ed ils creschüts. Ün’otra attracziun dal Chalandamarz da Ftan es la «bulavitra»: Üna chapütschuna naira fatta da pel da besch. Ils trais mats ils plü vegls da la scoula ston far üna prouva da madüranza. Els as vestischan cun manduras da militar da la Seguonda guerra mundiala ed alternant portan els la «bulavitra». Oriundamaing as tratta pro quist’üsanza d’ün ritual da früttaivlezza.

Oramai cha’l Chalandamarz dvainta ingon per la seguonda jada victima dal coronavirus, vegnan publichadas fotografias dal Chalandamarz in Engiadina e Val Müstair dals ultims ons. Uschè dessa istess dar eir dal 2021 ün pa atmosfera da Chalandamarz.

