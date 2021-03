La Punt da Gurlaina nu sto gnir demontada

Il cumün da Scuol prevezza per quist on investiziuns da nouv milliuns francs. Quellas vegnan preschantadas illa radunanza cumünala dals 8 marz. Analisas han muossà cha la Punt Gurlaina po gnir sanada sco stat previs.

Il cumün da Scuol invida a sias votantas e seis votants ad üna radunanza cumünala. Davo cha’l preventiv da gestiun es gnü approvà a l’urna, sto il suveran far bun amo quel d’investiziuns. La radunanza ha lö in lündeschdi, ils 8 marz e quai, na sco üsità illa sala cumünala, dimpersè illa sala da gimnastica Quadras a Scuol.

La varianta optimala

La sanaziun da la Punt Gurlaina ha procurà per qualche discussiuns e dumondas. Dürant las prümas lavurs da la stà passada s’haja constatà cha la punt es in stadi plü nosch co pensà. I paraiva inevitabel da stuvair demontar la punt per pudair far la sanaziun. Quai vess significhà ün augmaint considerabel dals cuosts. Per consequenza s’haja interruot las lavurs e planisà ils prossems pass. «I s’ha vis a man da las differentas analisas cha la punt nun es in ün stadi uschè nosch co cha nus vain cret», disch Christian Fanzun, il capo cumünal da Scuol. Intant sun gnüdas elavuradas differentas pussibiltats per l’avegnir da la punt. Lapro s’ha muossà ch’üna sanaziun es la varianta optimala e quai adonta dal nosch stadi. Uschè vain la punt in ün prüm pass rinforzada e davo sanada. Ils cuosts totals s’amuntaran a bundant 2,9 milliuns francs. Qua cha la Punt Gurlaina es suot protecziun da monumaints fa il cumün quint da surgnir üna contribuziun chantunala.

In resguardond las restricziuns

Sco cha Christian Fanzun manzuna d’eiran radunanzas cumünalas adüna lubidas. «Quella da l’ultim december vaivna spostà perquai cha la situaziun da las infecziuns cul coronavirus nu d’eira favuraivla», s’algorda’l. Per pudair resguardar tuot las restricziuns s’haja decis da far la radunanza dal preventiv d’investiziuns illa sala da gimnastica Quadras a Scuol. «Qua chi sun lura güsta las vacanzas da scoula es la sala disponibla.» Sün l’invid per quista radunanza vain fat l’avis cha «las prescripziuns a reguard Corona vegnan observadas». Ed i dà üna controlla d’entrada e mascrinas stan a disposiziun. «Per chi nu stetta tuot salda stuvaina far quista radunanza», uschè il capo cumünal, «be uschea pudaina cuntinuar cullas investiziuns.»

Investiziuns da 9 milliuns francs

Tenor il rapport al preventiv ha chaschunà la pandemia divers spostamaints d’investiziuns. In tuot han stuvü gnir spostadas var quatter milliuns investiziuns sül 2021. Il preventiv d’investiziuns prevezza ün import net da passa nouv milliuns francs, quai pro sortidas da 10,7 milliuns francs ed entradas dad 1,7 milliuns francs. «Nus stuvain partir aint bain noss mezs finanzials, ma listess far las investiziuns necessarias i’ls prossems ons», manzuna Christian Fanzun i’l rapport. Investiziuns plü grondas sun tanter oter la plazza Fontana a Tarasp cun bundant 720 000 francs o lura il provedimaint d’aua cul condot da transport Uina cun 750 000 francs. Plünavant prevezza il cumün da Scuol divers stüdis e concurrenzas d’ideas per optimar l’adöver dals stabilimaints cumünals.

