Schachmatt gesetzt, aber trotzdem gewonnen

Der gebürtige St. Moritzer Alexander Albrecht hat es auf die internationale Leinwand geschafft: In der preisgekrönten Netflix-Serie «Das Damengambit» ist er in einer Nebenrolle zu sehen. Momentan ist der Schauspieler coronabedingt wieder in seiner alten Heimat – und hat grosse Pläne. Er schreibt an einem Drehbuch für eine Serie, die im Engadin spielen soll.