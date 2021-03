Plaschair e pazienza

Natüralmaing cha tuot il muond engiadinais es cuntaintischem chi s’ha finalmaing chattà üna buna soluziun persistenta per l’Institut Otalpin Ftan (IOF). Massa lönch ha dürà l’intschertezza ed il cumbat per üna soluziun finanziala ed i nu’s savaiva mai il mumaint, cha la barcha va definitivamaing a fuond. Ils respunsabels s’han però muossats sco fich buns nodaders e la Regiun Engiadina Bassa ed impustüt il cumün da Scuol han adüna darcheu büttà ün rinch da salvamaint per cha’l paziaint resta almain sur aua. Eir ils ultims mais esa adüna stat intschert, scha la populaziun da Scuol sto decider sur d’ün ulteriur credit per l’IOF ill’otezza da duos milliuns francs, o brich. Uossa, be ün di avant la radunanza generala da l’Institut Otalpin Ftan, es gnü il salvamaint: L’organisaziun Dulwich College International hat surtut passa duos terzs da las aczias da l’IOF. Cha cul müdamaint sun evas tuot ils pissers finanzials e cha’l nouv possessur maina cun grondas visiuns l’institut tradiziunal in ün avegnir da success. Che buna nouva ed il dalet es fich grond!

Però – i nu’s ris-cha bod na da manzunar – üna tscherta intschertezza resta listess. Chi es propcha quist salvader internaziunal? Che sun vairamaing sias intenziuns? E quant importanta es pel nouv possessur la sporta regiunala culla classa da sport ed eir per exaimpel culla matura rumantscha respectivamaing bilingua? Tschertas dumondinas restan avertas. Ils respunsabels da l’Institut Otalpin Ftan giavüschan üna jada implü per pazienza: Cha’ls detagls e las visiuns gnaran dattas cuntschaintas plü tard. Ils acziunaris pitschens – eir schi nun han vairamaing plü bler da dir – sun gnüts infuormats l’ultim mumaint a reguard ils müdamaints ed ils respunsabels da la Regiun Engiadina Bassa vessan eir giavüschà qualche infuormaziuns ouravant. Ma restain inavant cul buonder. Il plü important es, cha l’Institut Otalpin Ftan nun ha plü ingüns pissers finanzials. E tuot il rest sun be detagls: l’avegnir respuonderà a las dumondas.

Commentar: Nicolo Bass