Plü ingüns salüds da Pasqua

Sch’ün giast dal Hotel Waldhaus a Vulpera nu d’eira plü bainvis, schi gniva scrit illa cartoteca cha quel nu survegna plü ingünas cartolinas cun buns giavüschs da Pasqua. Quista cartoteca gniva manada dal conciersch e dal persunal da la recepziun e cuntgnaiva da tuottas sorts remarchas a reguard il cumportimaint ed ils giavüschs specials dals giasts dal Hotel Waldhaus a Vulpera. La cartoteca chi’d es gnüda dovrada dals ons 1920 fin aint pels ons 1960 dombraiva raduond 20 000 cartinas. E las remarchas sün quistas cartolinas sun per part amüsantas e per part eir fich brisantas. Uschè portan bleras cartolinas da güdeus la remarcha «Tirolers» o lura ün fin trais «P». Quai d’eiran pledsclav per güdeus avant e dürant la Seguonda guerra mundiala. Las cartolinas portan noms fich cuntschaints da tuot las categorias, eir il scriptur Friedrich Dürrenmatt trafichaiva regularmaing tras l’hotel, chi’d es gnü dal 1989 victima d’ün grond incendi. La cartoteca ha pudü gnir salvada da las flommas, quella as rechattaiva nempe in üna chasa daspera in salv.

Dal 2011 ha gnü il fotograf ed artist tirolais Lois Hechenblaikner la prüma jada contact cun quista cartoteca chürada da l’anteriur ed ultim directer dal Hotel Waldhaus, Rolf Zollinger. Quatter ons ha dovrà il fotograf per persvader l’anteriur directer da realisar ün cudesch a reguard la cartoteca. Insembel culla scienziada da cultura Andrea Kühbacher han els analisà, commentà e sorti las cartolinas in 17 differentas gruppas ed els han decodà ils pledclavs secrets.

Il fotograf ed artist Lois Hechenblaikner analisescha e documentescha daspö ons il svilup turistic illas Alps. Cun seis cudesch «Ischgl» ha el eir documentà sco cha quist svilup turistic influenzescha la società ed il umans. Il cudesch «Keine Ostergrüsse mehr!» chi’d es cumparü per Pasqua ill’ediziun Patrick Frey preschainta a man da la cartoteca l’atmosfera chi regnaiva i’l Hotel Waldhaus a Vulpera.

