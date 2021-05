Strom nur gegen Landschaftschutz

89 aussergewöhnliche Schweizer Gasthäuser sind in der aktuellen Publikation «Die schönsten Hotels der Schweiz» des Schweizer Heimatschutzes aufgeführt. Darunter neun aus Südbünden, welche in der EP/PL in loser Folge vorgestellt wurden. Den Abschluss der Serie macht das Hotel Fex in Sils.