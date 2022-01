Il prüm di da l'on s'ha preschantà da sia megldra vart. Ün di perfet per üna bella spassegiada e per reflettar l'on scuors e definir il böts pel nouv on. Bun di bun on a tuot las lecturas e lectuors da la Engadiner Post/Posta Ladina e blers bels mumaints dal 2022!