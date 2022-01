«Magia, Magie!» So sehr die beiden Akteure Annina Sedlacek und Nikolas Stocker der Compagnie Aniko am Samstag auf der Samedner Schneebühne magische Momente heraufbeschwören wollten, so sehr kämpften sie, durchaus gewollt und spielerisch umgesetzt, gegen die äusseren Umstände.