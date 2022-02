Umfrage Olympische Winterspiele

Olympische Winterspiele Beijing 2022

Am 4. Februar haben in Peking die Olympischen Winterspiele begonnen. Spiele, die aufgrund von verschiedenen Faktoren nicht unumstritten sind. Spiele aber auch, die in Graubünden hätten stattfinden können, wenn die Kandidatur nicht an der Urne versenkt worden wäre. Was ist Ihre Meinung?

Ich werde die Olympischen Winterspiele am Fernsehen mitverfolgen Mich interessieren diese Spiele nicht Schade, dass die Spiele in Peking stattfinden. Graubünden hat mit der Austragung 2022 eine grosse Chance verpasst senden

Ergebnis

0 Stimmen

1 Stimmen

5 Stimmen

