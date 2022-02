Daspö il december 2020 prepara Peider Andri Toutsch sün aigna iniziativa üna loipa da passlung a Buffalora. La FMR vaiva avant ün on discurri cun el davart sia motivaziun e seis plans per quella loipa. Ma co va la stagiun infin uossa e chenün da quels plans ha’l intant pudü realisar?