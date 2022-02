Sias ouvras da sgrafit as chatta vi da diversas chesas in Engiadina e sias pittüras sgiagliedas as pudaiva contempler in varsaquauntas exposiziuns. Uschè as chatta eir trais da sias ouvras in vaider illa Baselgia San Luzi a Zuoz. Constant Könz ho festagio als 10 favrer sieu 93evel anniversari.