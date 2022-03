Hoz drouva mincha matta e mincha mat in Engiadina üna s-chella per festager Chalandamarz. Ma dinuonder retiran las scolaras e’ls scolars lur oget principel per l’üsaunza? La FMR es ida zieva a quista dumanda ed a la fin es que scu cul Chalandamarz svess: mincha cumün ho ün oter andamaint.