Il bsögn da güder a la populaziun ill’Ucraina as resainta eir in Engiadina. Intaunt sun sün iniziativa privata eir gnieus drizzos aint duos lös da ramasser a Scuol ed a Samedan. Renate Benderer e Karin Last staun davous quists progets a favur da l’Agüd per l’Ucraina grischuna.