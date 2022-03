«Quaunt bel füss que da ler qualchosa per rumauntsch»

L’an passo ho ün maschinist da locomotivas, chi’d es creschieu sü giò la Bassa, publicho quatter raquints criminels per puter. Las rischs da Gildo Brunies sun in Engiadina, «ma insè suni creschieu sü tudas-ch», disch l’autur davart si’infanzia.

Gildo Brunies ho passo ils 40 ans, es creschieu sü a Lucerna ed es bap d’ün mattin. Adonta ch’el ho passanto sia infanzia giò la Bassa, as ho’l adüna già interesso per sias rischs in Engiadina, pel ...