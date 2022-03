Am Sonntag fand in Zuoz der zweite Wahlgang der Chalandamarz-Wahlen statt. Bei einer Stimmbeteiligung von gut 32 Prozent wurde Niculin Arquint mit 108 Stimmen in die Geschäftsprüfungskommission und Remo Albertin, in einer Ersatzwahl, mit 148 Stimmen in die Baukommission gewählt.