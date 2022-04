Erstes SunIce Festival hat überzeugt

Auf dem ausverkauften Festivalgelände wurde am Freitag mit Charlotte de Witte & Co. zu internationalen Elektrobeats getanzt. Am Samstag folgten weitere DJ-Grössen wie Alan Walker und Claptone. Mit insgesamt 10'000 Besuchenden ziehen die Veranstalter ein positives Fazit.

Die Köpfe des SunIce Festivals, Loris Moser (24) und Quirin Hasler (22), haben am Morgen des dritten Festivaltages gemäss einer Medienmitteilung müde Augen, doch beide strahlen pure Zufriedenheit aus. Nach drei Jahren Wartezeit wurde ihr Traum von einem grossen Festival auf Salastrains endlich wahr. «Dass wir komplett ausverkauft in die erste Ausgabe des SunIce starten dürfen, hat uns überwältigt. Die gute Stimmung und das positive Feedback der Besucher lässt uns gefühlt gerade noch ein paar Meter höher über Meer schweben», sagt CEO Loris Moser. Der Festival-Neuling im Oberengadin überzeugte mit knapp 50 DJs auf vier Bühnen. Das vielfältige Programm hielt noch mehr als nur Musik bereit.

Lifestyle-Experience: Musik, Kunst und Wintersport

Neben EDM und Techno war ein weiteres Highlights die Live-Painting-Performance von Künstlerin Ona Sadkowsky inmitten des Winterwunderlands und einsetzenden Schneefalls. Ausserdem durften die Festivalfans in eine virtuelle Kunstgalerie eintauchen, die von Sven Eisenhut kuratiert wurde. «Es ist inspirierend, die Verschmelzung von Musik, Kunst und modernem Lifestyle hier oben in der Winterlandschaft zu sehen», wird der Direktor der Kunstmesse photo basel vor Ort in der Mitteilung zitiert. Der Schneefall am Freitag sorgte bei Ski- und Snowboardfahrern im Skigebiet Corviglia seit langem wieder mal für Powder-Feeling. «Der Schneefall hat eine besondere Atmosphäre geschaffen. Davor wären wir wohl von grünen Flecken in der Landschaft umgeben gewesen», sagt Quirin Hasler.

St. Moritzer Hotels profitieren von Festival

Auch im Dorf freute man sich über die vielen Besucherinnen und Besucher. Zum Festivalticket gab es die Möglichkeit, eine Übernachtung im Hotel seiner Wahl mitzubuchen – und das für jedes Budget. Die Partnerhotels des Festivals, wie das Kempinski St. Moritz oder das Hotel Reine Victoria, waren am Wochenende ausgebucht. «Wir freuen uns, dass auch die Hotels in St. Moritz nach dieser schweren Zeit vom Festival profitieren konnten», so Loris Moser.

Die nächsten Tage gönnen sich die Festival-Gründer erstmal keine Pause. Sie beschäftigen sich bereits mit dem nächsten SunIce Festival. «Wir wollen noch grösser denken, sodass Besuchende über die Landesgrenzen hinaus auf das SunIce Festival aufmerksam werden», verrät Loris Moser. Mit jeder Menge Eindrücke und Erfahrungen im Gepäck haben sie die nächste Ausgabe ihres Lifestyle-Festivals schon fest vor Augen.

Autor: pd

Foto: Nicolo Dutoit