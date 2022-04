Das Bergell und das Engadin so offen wie nie

Am 25. und 26. Juni finden erstmals die «Open Doors Engadin» statt. Dabei öffnen rund 80 Bauten ihre Türen. Ziel der Veranstaltung ist, die Begeisterung für Architektur zu wecken.

Welche Geschichte verbirgt sich hinter der Chesa Planta in Samedan? Was macht den Kindergarten in La Punt Chamues-ch besonders, und wie sieht das Rosa Haus im Fextal von innen aus? Die «Open Doors Engadin» bieten die Chance, Antworten ...